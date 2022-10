Colégio Estadual Miguel Couto, na Praia do Forte - Arquivo

Publicado 07/10/2022 15:32 | Atualizado 07/10/2022 15:43

O campus da Uerj em Cabo Frio será instalado, de forma provisória, nas dependências do Colégio Estadual Miguel Couto, na Praia do Forte, a partir do ano que vem. O governo do Estado pediu a cessão e seis salas de aula até que o litígio envolvendo a imissão de posse do prédio da Fundação Educacional da Região dos Lagos, a Ferlagos, seja resolvido.

A informação foi passada pelo deputado estadual Dr Serginho (PL), um dos responsáveis pela articulação da vinda da universidade para o município cabo-friense. Aliás, foi uma das pautas principais dele quando era titular da secretaria estadual de Cinência e Tecnologia, cargo que deixou para concorrer à reeleição na Alerj.