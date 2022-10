Formalização de comerciantes do Tangará para a Moeda Itajuru termina nesta quinta (6) - Divulgação

Formalização de comerciantes do Tangará para a Moeda Itajuru termina nesta quinta (6)Divulgação

Publicado 06/10/2022 14:40

Termina nesta quinta-feira (6), em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, a formalização de comerciantes do Tangará que fizeram o pré-cadastro para aderir ao Programa Moeda Social Itajuru, da Prefeitura de Cabo Frio. A etapa começou às 9h, no Ciep José de Dome, em parceria com a Casa do Empreendedor. Até o momento, dos 55 pré-cadastros, 27 comerciantes foram formalizados.

Para esta fase, os comerciantes deverão levar identidade, CPF, comprovante de residência e/ou do comércio, CNPJ e dados bancários. Quem não tiver o cadastro de pessoa jurídica, deve levar também o título de eleitor. Os proprietários de estabelecimentos que não fizeram o pré-cadastro, mas têm interesse em receber a Moeda Itajuru, também podem comparecer ao Ciep.

A próxima etapa após a formalização será uma palestra para os comerciantes sobre o que é a Moeda Social; como funciona o aplicativo; os resgates; o pagamento e todo o passo a passo de funcionamento da ferramenta. A data será divulgada posteriormente.

Com a expansão para o Tangará, mais 500 famílias serão beneficiadas com 200 Itajurus por mês, o equivalente a R$ 200. O bairro será a terceira ampliação realizada pela Prefeitura, desde que o programa foi iniciado, em outubro de 2021

Programa Moeda Social Itajuru

Atualmente, o programa conta com 1.500 famílias atendidas com 200 itajurus mensais cada, equivalentes a R$ 200, e 112 comércios cadastrados.

Desde outubro de 2021, a Moeda Social atende 500 famílias do bairro Manoel Corrêa, que conta com 46 comércios cadastrados.

Na sequência, o programa passou a atender, a partir de março de 2022, a área que abrange os bairros Boca do Mato, Monte Alegre, Porto do Carro e parte da Vila do Ar, denominada expansão I, com mais 500 famílias beneficiadas e 44 estabelecimentos vinculados.

A segunda expansão beneficiou 500 famílias em Maria Joaquina, em Tamoios, em julho deste ano, com 22 comércios cadastrados.

Em todos os locais de implementação do programa, a maior parte da renda foi utilizada para gêneros alimentícios (80%), farmácia (10%) e outros (10%).