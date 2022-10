Outubro Rosa é o mês de alerta para a prevenção e detecção precoce para o câncer de mama e de colo de útero - Ascom Cabo Frio

Publicado 05/10/2022 16:04

Cabo Frio inicia, nesta quinta-feira (6), as atividades em alusão ao Outubro Rosa, mês de alerta para a prevenção ao câncer de mama e do colo do útero, por meio do diagnóstico precoce. Marcando a abertura oficial, a Secretaria de Saúde vai promover ações em saúde na Praça Tiradentes, em frente a Prefeitura do município, das 9h às 12h. Ao longo do mês, outras atividades serão realizadas nas unidades de saúde.

A abertura oficial vai oferecer, durante a manhã, aferição de pressão arterial, medição de glicemia capilar, orientações sobre o câncer de mama e do colo do útero, além de informações sobre onde realizar preventivo e mamografias. A ação vai ofertar ainda atividades do Núcleo de Práticas Integrativas Complementares em Saúde, como Acupuntura, Auriculoterapia, Ventosaterapia, Florais, Barras de Access, Biorressonância, Prática Corporal e Respiratória como forma de autoconhecimento e outras mais.

“O Outubro Rosa é o mês de alerta para a prevenção e detecção precoce para o câncer de mama e de colo de útero. É o momento que reforçamos a importância dessas ações preventivas durante todo o ano. Teremos ações ao longo do mês nas unidades e ampliação da oferta de preventivo e mamografia. É essencial que o cuidado em saúde esteja em dia. A paciente que precisar deve procurar a sua unidade de referência”, disse Cristiane Sampaio, enfermeira da equipe técnica de saúde da mulher do Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, Criança e Adolescente.

Segundo o Ministério da Saúde, o mês de outubro é conhecido mundialmente como um mês marcado por ações relacionadas à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de mama. O movimento, conhecido como Outubro Rosa, é celebrado anualmente desde os anos 1990. O objetivo da campanha é compartilhar informações sobre o câncer de mama e, mais recentemente, o câncer do colo do útero, promovendo a conscientização sobre as doenças, proporcionando maior acesso aos serviços de diagnóstico e contribuindo para a redução da mortalidade.