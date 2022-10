Apesar do mau tempo, a Praia do Forte registrou, mesmo que pouca, movimentação no fim da manhã - Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 05/10/2022 14:24

O dia começou chuvoso em Cabo Frio, na Região dos Lagos, nesta quarta-feira (5). Com o céu encoberto, moradores devem se preparar: assim como no período da manhã, a previsão do tempo acusa 90% de probabilidade de garoa à tarde. A temperatura varia entre 18ºC e 21ºC, sendo a sensação térmica de 25ºC.



Apesar do mau tempo, a Praia do Forte registrou, mesmo que pouca, movimentação no fim da manhã. A maré está alta e bandeiras vermelhas espalhadas à beira mar indicam perigo de correnteza.



Os ventos podem chegar a 31km/h, tendo maior intensidade durante à noite, e a umidade do ar fica entre 87% e 94%.