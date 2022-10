‘Corridão’ do 25º BPM promove conscientização ao câncer de mama em Cabo Frio - Arquivo pessoal/ Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 04/10/2022 18:42 | Atualizado 04/10/2022 18:43

Será realizado em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, nesta sexta-feira (7), um evento, promovido pela Polícia Militar, de conscientização e prevenção ao câncer de mama. A partir das 8h, com saída na Praia do Forte, em frente à Praça das Águas, moradores contarão com o ‘corridão’ do 25º BPM.



Em seguida, às 8h30, vai acontecer, no mesmo local, uma conscientização sobre a prevenção ao câncer de mama. Posteriormente, às 9h, os participantes também vão contar com um projeto de dança, que será comandado por Aline Rangel.



Segundo o 25º BPM, o evento será um momento de descontração e muita alegria, além de ser aberto e gratuito para todo o público. “Você é nosso convidado especial. Contamos com a sua presença”, enfatizou.