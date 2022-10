Política Costa do Sol

Reeleito, Dr. Serginho é o candidato à Deputado Estadual mais votado em quatro das sete cidades da Região dos Lagos

Candidato do PL foi o quinto mais votado no estado, com 123.739 votos válidos. Apenas Araruama, Iguaba grande e Saquarema escolheram outros candidatos para assumir o cargo no estado

Publicado 03/10/2022 15:22 | Atualizado há 23 horas