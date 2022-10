Política Costa do Sol

Confira os candidatos a deputado federal mais votados na Região dos Lagos

Ao todo, 350.301 eleitores da região depositaram votos válidos nas urnas para as 46 vagas em Brasília disputadas neste domingo (2). Quantitativo equivale a 4,04% do total do Estado. Glaidson Acácio, Carlos Russo e Soraya Santos lideram lista.

Publicado há 20 horas