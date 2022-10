Cabo Frio fica fora do edital para o próximo vestibular da UERJ - Reprodução/ internet

A cidade de Cabo Frio, na Região dos Lagos, está fora do edital do Vestibular 2023 da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), publicado nesta segunda-feira (3) pelo Departamento de Seleção Acadêmica (DSEA). Serão oferecidas 6.256 vagas em 75 cursos de graduação no Rio de Janeiro, Duque de Caxias, São Gonçalo, Nova Friburgo, Petrópolis e Resende.

A prova será realizada no dia 4 de dezembro, e as inscrições vão até o dia 17 de outubro, neste site

Segundo a UERJ, “razões administrativas” impossibilitaram a inserção dos cursos de Medicina, Geografia e Ciências Ambientais no município, neste Edital do Vestibular 2023. Ainda assim, é informado que o Departamento de Seleção Acadêmica (DSEA) está preparando um processo seletivo isolado, para entrada no segundo semestre do ano.

A vinda da Instituição para a Região dos Lagos, no novo Campus Cabo Frio, foi oficializada pelo governador Cláudio Castro (PL) no dia 10 junho, em uma solenidade na frente do Hospital Universitário Reitor Hesio Cordeiro (HURHC). Como anunciado no evento, os tão aguardados cursos teriam vestibular neste fim do ano, com as aulas começando já em 2023, no primeiro semestre.