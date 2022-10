Somente em Cabo Frio, onde foi o segundo candidato mais votado, Glaidson teve expressivos 6.883 votos - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 05/10/2022 13:22

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou que os 37 mil votos recebidos por Glaidson Acácio dos Santos, o ‘Faraó dos Bitcoins’, para o cargo de Deputado Federal pelo Democracia Cristã (DC), foram todos anulados.



No primeiro turno das eleições 2022, realizado no último domingo (2), Glaidson recebeu o apoio de 37.935 eleitores do estado do Rio de Janeiro. Nas cidades da Região dos Lagos, o empresário cabo-friense, dono da G.A.S. Consultoria & Bitcoin, teve 14.124 votos somando Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Arraial do Cabo e Armação dos Búzios.



Somente em Cabo Frio, na Região dos Lagos, onde foi o segundo candidato mais votado, Glaidson teve expressivos 6.883 votos. O ‘Faraó’ ainda liderou a disputa em Armação dos Búzios e ficou em 2º lugar entre os candidatos em São Pedro da Aldeia. Chegou ainda a ser o terceiro mais votado em Arraial do Cabo.



Preso desde agosto do ano passado, Glaidson teve a candidatura indeferida pela Justiça Eleitoral.



Com a decisão do TSE, os votos de Glaidson anulados deixam de contar como válidos. Ou seja, os eleitores que escolheram o empresário como opção no domingo tiveram os votos para deputado federal perdidos. Já para o partido DC, os votos não podem ser utilizados para contagem do quociente eleitoral.