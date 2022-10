Imagens mostram o trânsito intenso na porte. Segundo o relato, a organização do trafego está sendo feita apenas por cones - Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 05/10/2022 18:17

Em Cabo Frio, na Região dos Lagos, a Estrada do Guriri, no sentido do bairro Peró, está passando por obras que, segundo denúncias, prejudicam o trânsito. O maior problema, conforme uma motorista, que passou no local nesta quarta-feira (5), é que não existe fiscalização. “Demarcaram apenas com cones”, contou.

“Não tem ninguém para organizar o trânsito. Só fecharam com os cones. Os carros ali ‘emparelhando’ um com o outro, tendo que ser jogado para dentro do mato, correndo risco de um colidir com o outro porque não tem um funcionário qualificado ou a guarda para fiscalizar”, apontou a mulher, que preferiu não se identificar.

A reportagem entrou em contato com a Prolagos e, como resposta, recebeu a seguinte nota:

“A concessionária está efetuando um reparo emergencial em uma tubulação de água. A área foi devidamente sinalizada e solicitado o apoio da Guarda Municipal”.

A mesma desorganização foi flagrada na Ponte Feliciano Sodré, que vem passando por reforma estrutural desde o dia 29 de agosto. Mudanças no trânsito foram divulgadas pela prefeitura, mas, segundo a denúncia, o tráfego está “péssimo”. “Falta organização. Onde estão os Guardas Municipais?”, questiona uma motorista, que preferiu não se identificar.

Imagens mostram o trânsito intenso na porte. Segundo a denunciante, a organização do trafego está sendo feita apenas por cones. “E seja o que Deus quiser!”, ironizou. Ela enfatiza, ainda, que o horário torna a situação “ainda pior”. “Horário de ‘rush’, de almoço. Tem que ter fiscalização!”, disse.

A equipe de reportagem também contatou a prefeitura de Cabo Frio, que enviou a seguinte nota:

“A Prefeitura de Cabo Frio informa que os agentes da Guarda Civil Municipal realizam diariamente a sinalização viária da Ponte Feliciano Sodré, utilizando cones para garantir a segurança dos trabalhadores que atuam na obra, dos pedestres e também o ordenamento do trânsito. Os agentes ficam localizados na subida da ponte, no cruzamento com a Rua Jonas Garcia. Excepcionalmente nesta quarta-feira (5), por conta do remanejamento das equipes, para atender a outras demandas que exigiram atenção, a equipe não ficou posicionada no local”.

O município também se pronunciou acerca das obras da Estrada do Guriri.

“Com relação a obra da Avenida do Contorno, no Jacaré, tratou-se de um trabalho emergencial realizado pela Prolagos. Contudo, a empresa só solicitou apoio da Guarda Municipal no início da tarde desta quarta-feira (5), o que foi atendido após remanejamento de equipes”.