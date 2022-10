Após ser derrotado nas urnas, vereador de Araruama sofre derrota na justiça - Arquivo pessoal

Após ser derrotado nas urnas, vereador de Araruama sofre derrota na justiçaArquivo pessoal

Publicado 10/10/2022 15:33 | Atualizado 10/10/2022 17:51

Se uma derrota é ruim, duas, pior ainda. Se for uma atrás da outra então, só indo para a cama chorar porque lá é lugar quente. Pois foi o que aconteceu com o vereador de Araruama, Carlos Russo (PODE). Após ser derrotado nas urnas na campanha por uma vaga como deputado federal, Russo sofreu uma nova derrota esta semana, desta vez na Justiça na ação que movia contra a jornalista Renata Cristiane. O motivo da ação foi a publicação de uma charge que ironizava o então o candidato por conta da apreensão de dinheiro e material de campanha dele em um carro de luxo no bairro de Olaria, na Zona Norte do Rio, no começo da campanha.

Esse carro era um Porsche e pertencia a um empresário, e dentro do veículo continha R$ 130 mil em dinheiro, além de vários santinhos do vereador. A polícia civil fez a apreensão e a polícia federal está investigando.

Na decisão da Justiça, que já transitou em julgado, o desembargador eleitoral Gerardo Carnevale Ney da Silva considerou que "não houve veiculação de conteúdo calunioso, difamatório, injurioso ou sabidamente inverídico na postagem".

Tem gente que precisa de um pouco de noção do que é democracia e liberdade de expressão para exercer mandato. Afinal, em momento algum, fez-se qualquer inferência (julgamento) sobre Russo, apenas reproduziu um conteúdo que estava rodando nas redes sociais de Araruama. Acontece que o vereador não compreendeu isso e tentou censurar a jornalista.