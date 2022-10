Casa Saúde de Araruama - SECOM

Publicado 07/10/2022 11:01 | Atualizado 07/10/2022 11:02

Uma enfermeira que está fora do mercado de trabalho tem a chance de montar um consultório na sua casa para fazer o atendimento preventivo de saúde da mulher e ainda as visitas domiciliares às segundas, terças, quintas e sextas.

Curativos, revalidação de receituários de medicamentos contínuos, auxílio pré-natal e marcação de exames são alguns dos serviços oferecidos. Esse projeto totalmente humanizado descentraliza e desafoga os atendimentos feitos no PAM e nas policlínicas municipais.

Hoje, cinco unidades já estão em pleno funcionamento no município de Araruama, com foco na prevenção e no diferencial do atendimento domiciliar pela enfermeira, oferecendo condições dignas de Atenção Básica de Saúde à população.

Um paciente que antes precisava se deslocar para o PAM, a fim de fazer curativo, agora receberá o atendimento da enfermeira em casa, no seu bairro, com comodidade.

“Esse projeto ainda é revolucionário na área social, pois além de ser um diferencial na saúde básica, também gera trabalho e renda. A prefeitura aluga a casa da enfermeira, que disponibiliza um espaço para instalação da Casa Saúde. Em contrapartida, a profissional presta o serviço de atendimento à saúde da população do bairro”, destacou a prefeita Livia de Chiquinho (PP).

As unidades funcionam nos seguintes bairros:

Casa Saúde | Morro Grande

Enfermeira: Edilene Almeida

Endereço: Estrada da Figueira - Jardim Califórnia

Casa Saúde | Clube dos Engenheiros

Enfermeira: Juliana da Silva

Endereço: Rua Mossoró, 8

Casa Saúde Regamé

Enfermeira: Fernanda Cunha

Endereço: Rua Vereador Alcebíades Carvalho das Flores s/n

Casa Saúde Fazendinha

Enfermeira: Bianca Cunha

Rua Monteiro Lobato, lote 01 - quadra 06

Casa Saúde São Vicente

Enfermeira: Mariana Aguiar

Endereço: Estrada da Saudade