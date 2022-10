Política Costa do Sol

"Não dá para associar votação expressiva com a presidência da Alerj", diz Serginho

O deputado estadual do PL, reeleito com o maior número de votos da história da Região dos Lagos foi o entrevistado do 37º episódio do podcast, nesta terça (4), quando também ratificou o vestibular da Uerj em Cabo Frio

Publicado há 18 horas