Na ação, a polícia arrecadou 104 buchas de maconha, 46 pinos de cocaína e 17 pedras de crack - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 05/10/2022 13:49

A Polícia Militar prendeu um homem envolvido com o tráfico de drogas nesta terça-feira (4), na Estrada do Engenho Grande, no Outeiro, em Araruama, na Região dos Lagos. C.D.J. foi capturado durante um patrulhamento dos agentes pela região. Ele estava em uma motocicleta com uma mochila nas costas contendo 17 tiras de maconha.

Ao ser abordado, o elemento confirmou a prática ilícita e indicou um terreno onde o restante do material estava escondido. Na ação, a PM arrecadou 104 buchas de maconha, 46 pinos de cocaína e 17 pedras de crack.

O acusado foi encaminhado para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), autuado e preso por tráfico de drogas.