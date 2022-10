Os envolvidos foram encaminhados para a 118ª DP, autuados e presos. - Letycia Rocha (RC24h)

Os envolvidos foram encaminhados para a 118ª DP, autuados e presos.Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 10/10/2022 15:09

A Polícia Militar prendeu dois homens envolvidos com o tráfico de drogas neste domingo (9) no bairro Clube dos Engenheiros, em Araruama, município da Região dos Lagos.

Segundo a ocorrência, agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT II) receberam informações de que elementos da Comunidade do Jacaré, no Rio de Janeiro, estriam na cidade para vender entorpecentes. Em diligência na Rua Floresta, os militares capturaram F.C.R.D.S., que assumiu exercer a função de ‘olheiro’.

Pouco a frente, a PM verificou uma barricada e, ao se aproximar, foi recebida a tiros por um outro criminoso. Ao cessar fogo, o elemento foi capturado com uma mochila contendo 377 buchas de maconha, 61 cápsulas de cocaína, 187 pedras de crack, um rádio transmissor e um aparelho celular. Ele confessou ser oriundo da capital.

Os dois envolvidos foram encaminhados para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), autuados e presos.