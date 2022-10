2ª edição do - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 13/10/2022 19:30

Única cidade do mundo a ser palco para as três principais competições da World Surf League, a capital nacional do surf sediará, entre os dias 17 e 23 de outubro, a 2ª edição do “Saquarema Surf Festival”, maior evento brasileiro dedicado ao esporte e ao seu estilo de vida. Grandes nomes do surf estarão em Saquarema para a competição que homenageará o surfista saquaremense Léo Neves, falecido em 2019 enquanto competia nas ondas de Itaúna.



O "Saquarema Surf Festival" integra o calendário oficial da World Surf League (WSL) e é a principal etapa qualificatória na América Latina no ano e a única competição com nível máximo (QS 5,000) para os rankings regionais masculino e feminino classificatórios para o WSL Challenger Series 2023. A Competição, a ser realizada na praia de Itaúna, também serve como seletiva sul-americana para os mundiais das categorias Pro Junior e Longboard, nas categorias masculina e feminina. A expectativa é de que mais de 250 atletas profissionais participem da competição.



“Estamos felizes em poder receber novamente as provas que fazem parte do calendário da WSL em especial o Saquarema Surf Festival que vem agregando competições fundamentais além de celebrar o surfe local. Ser a única cidade do mundo a receber três eventos em um ano é motivo de alegria e orgulho para Saquarema”, disse Rafael Castro, secretário municipal de Esporte, Lazer e Turismo.



Em sua primeira edição, realizada em novembro de 2021, o Saquarema Surf Festival reuniu mais de 50 mil fãs da do surf na Praia de Itaúna, impulsionando a rede hoteleira e fomentando a economia da cidade. O evento também foi sucesso de público, virtualmente. Na internet, milhões de pessoas acompanharam as transmissões das competições e consumiram conteúdos nos canais oficiais do evento.



Apresentado pela Prefeitura de Saquarema, o evento tem patrocínios de 51 Ice, Stanley, Surf Trip, Quiksilver, ROXY e Oakley, que ativarão suas marcas no ‘Maracanã do Surfe’, em estandes individuais de 25 metros quadrados cada. O festival conta também com apoios de Monster Energy Drink, New Era, Australian Gold, Bold Snacks e Castelhana Praia Hotel. Os parceiros usufruem ainda de exposição durante a transmissão oficial do evento, que ocorrerá no site e canais oficiais da WSL Latin America.