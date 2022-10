Teatro Mário Lago, em Saquarema, apresenta "Alassin" no próximo domingo (16) - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 13/10/2022 19:37 | Atualizado 13/10/2022 19:37

Em comemoração ao Dia das Crianças, o Teatro Municipal Mário Lago, em Saquarema, receberá no domingo (16), o espetáculo infantil Aladdin. Montado pela Cia. Caixa de Retalhos, com direção de Carlos Planeta, a peça conta a história de um jovem humilde que descobre uma lâmpada mágica que abriga um gênio capaz de conceder desejos. Agora, o rapaz quer conquistar a moça por quem se apaixonou, mas o que ele não sabe é que a jovem é uma princesa já comprometida. Com a ajuda do gênio, Aladdin tenta se passar por um príncipe para fisgar o amor da moça e a confiança do pai dela.

O espetáculo tem 60 minutos de duração, classificação etária livre e os ingressos podem ser adquiridos no link , por R$ 30 e R$ 15 (meia entrada).

O Teatro Mário Lago conta com 160 lugares e fica localizado na Avenida Cel. Madureira, 77 - térreo, no prédio da Prefeitura - Centro de Saquarema. Mais informações podem ser obtidas pelo número 22 98164-9893.