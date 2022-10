Equipe do Programa de Atenção Integral à Criança, Mulher e Adolescente esteve na Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos trabalhando a conscientização e prevenção do câncer de mama - Divulgação

Publicado 17/10/2022 11:33

Em alusão à campanha Outubro Rosa que marca o mês de prevenção e controle do câncer de mama, a Prefeitura de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Saúde preparou uma programação de atividades durante o mês de outubro.



A meta da campanha é difundir informações e estimular a conscientização sobre a doença que, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), é o tipo de câncer com maior incidência entre as mulheres e é a primeira causa de morte pela doença em mulheres no país, sendo a mais frequente em quase todas as regiões brasileiras.



Com o objetivo de incentivar as mulheres a fazerem o autoexame, durante todo o mês, ações de orientações sobre os serviços disponíveis na rede municipal de saúde, rodas de conversas, distribuições de camisas e laços temáticos serão realizadas no município. Além disso, no dia 24, das 09h às 17h, a Secretaria da Mulher em parceria com a Secretaria de Saúde, juntamente com PAISMCA, irá realizar o "Dia D em Promoção da Saúde da Mulher", com divulgação dos serviços e disponibilização de agendamento de mamografia, teste rápidos de IST, informações sobre hanseníase, tuberculose e tabagismo, disponibilização de vacinas com PNI, orientações nutricionais e promoção da saúde.



Confira a programação completa



17/10 – Atividades com os servidores e usuários do Centro de Convivência com orientações sobe serviços disponíveis no município.

18/10 – 09h Atividades nos CRAS com orientações sobre serviços disponíveis no município.

19/10 – Atividade na Câmara Municipal em parceria com a Secretaria da Mulher.

20/10 – 09h Atividades na Praça Santo Antônio, em Bacaxá, com orientações sobre serviços disponíveis no município.

24/10 – 09h Dia D em Promoção da Saúde da Mulher, na Praça do Bem Estar, com divulgação dos serviços e disponibilização de agendamento de mamografia, IST com testes rápidos, informações sobre hanseníase, tuberculose e tabagismo, disponibilização de vacinas com PNI, orientações nutricionais e promoção da saúde.

25/10 – 09h Atividades nos CREAS com orientações sobre serviços disponíveis no município.

26/10 – 15h Atividade de encerramento da campanha para pacientes oncológicas do CAPO, na casa de festas Cinea, em Saquarema.

27/10 – 09h Ação com Psicóloga e Educadora física da Promoção da Saúde, na Subsecretaria de Saúde.