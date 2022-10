Cia de teatro leva diversão para alunos de escola municipal em Palmital - Divulgação

Cia de teatro leva diversão para alunos de escola municipal em Palmital Divulgação

Publicado 18/10/2022 10:01 | Atualizado 18/10/2022 10:03

Nos dias 24 e 25 de outubro, alunos da Escola Municipal João Machado da Cunha, no bairro de Palmital poderão conferir os espetáculos infantis "Perigo Invisível" e "O Grande Perigo". A primeira peça aborda a importância dos cuidados básicos com a higiene e que cuidar de si é também cuidar do outro, já o segundo espetáculo conta a história de Tata, uma pequena tartaruga que logo ao nascer volta para o mar em busca de sua mãe e enfrenta vários perigos, tão comuns à vida das tartarugas marinhas.



Com sessões pela manhã e à tarde, as apresentações acontecerão por intermédio da Prefeitura de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, Ministério do Turismo, com incentivo da Lei Rouanet e patrocínio do Instituto CCR, nas cidades atendidas pela CCR ViaLagos com os projetos sociais. A concessionária é responsável pela administração da Rodovia dos Lagos, principal ligação do Rio de Janeiro com a Costa do Sol, conhecida como Região dos Lagos.



Além da diversão, as peças se alinham com os conteúdos abordados em sala de aula. A cia de teatro BuZum, responsável pelas apresentações fornece para as escolas material pedagógico para que os educadores trabalhem temas transversais nas aulas. As crianças ganham um teatro de papel para brincarem e criarem as próprias histórias com seus bonecos e cenários.



Confira os horários das apresentações:



Espetáculo Perigo invisível

Data: 24 de outubro (segunda-feira)

Local: E.M. João Machado da Cunha

Endereço: Estrada Latino Melo, s/n, Rio de Areia/Goa, Saquarema – RJ.

Horários das apresentações:

MANHÃ: 9h 9h40 10h20 11h – 4 sessões

TARDE: 13h30 14h10 14h50 – 3 sessões



Espetáculo O Grande Perigo

Data: 25 de outubro (terça-feira)

Local: E.M. João Machado da Cunha

Endereço: Estrada Latino Melo, s/n, Rio de Areia/Goa, Saquarema – RJ.

Horários das apresentações:

MANHÃ: 9h 9h40 10h20 11h – 4 sessões

TARDE: 13h30 14h10 14h50 – 3 sessões