3ª Mostra de Dança de Saquarema aconteceu entre os dias 13 a 16 de outubro - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

A 3ª Mostra de Dança, organizada pela Prefeitura de Saquarema nos dias 13 a 16 de outubro , contou com a participação de mais de 130 escolas de dança do Estado do Rio e cerca de 600 bailarinos presentes. Durante os quatro dias de festival, muita emoção pode ser sentida em cada apresentação.

O evento, não competitivo, foi realizado na Praça Oscar de Macedo Soares (Praça do Artesanato). Entre as escolas de dança participantes estiveram os municípios de Cabo Frio, Arraial do Cabo, São Pedro da Aldeia, Tanguá, Maricá, Araruama, Niterói, Rio de Janeiro, Itaboraí, Rio das Ostras e Iguaba Grande, além de Saquarema.

A programação foi concebida para promover o intercâmbio cultural e contribuir com o desenvolvimento de habilidades e competências artísticas dos participantes, dando maior visibilidade e oportunidade para artistas e grupos de dança.



Além de fomentar a arte, bem como possibilitar encontros que possam contribuir com o crescimento artístico dos jovens e adultos de Saquarema, a 3ª Mostra de Dança teve como objetivo a valorização da pluralidade estética da dança.