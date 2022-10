Prefeitura realiza Campanha de Vacinação Antirrábica 2022 - Divulgação/Prefeitura Saquarema

Prefeitura realiza Campanha de Vacinação Antirrábica 2022Divulgação/Prefeitura Saquarema

Publicado 19/10/2022 16:08

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, vai realizar nesta sexta-feira (21) a vacinação antirrábica e atendimento veterinário para equinos, asininos e muares de Jaconé. A ação acontecerá na Avenida do Canal, Rua 13 com a 77.



A partir das 9h, serão vacinados cavalos, mulas, burros e asnos. Os animais também receberão atendimento veterinário pelas equipes da Secretaria de Agricultura.

A vacina antirrábica é destinada para cães e gatos a partir de 3 meses de idade. Fêmeas grávidas ou no cio não serão vacinadas (pois o estresse temporário da vacinação poderá ocasionar o aborto). Animais prostrados, com diarreia, com infestação de carrapatos ou pulgas ou bichos que estejam tomando antibióticos também não poderão receber o imunizante.



Vale ressaltar que os animais devem ser levados por pessoas maiores de 18 anos. Animais conduzidos por crianças não serão vacinados pelas equipes de saúde. Além disso, é obrigatório que os cachorros estejam com focinheiras e coleiras e os gatos sejam transportados em bolsas pet. Em caso de fuga, a Secretaria Municipal de Saúde não se responsabiliza por animais que não estiverem de acordo com as instruções informadas.



A raiva é uma doença incurável e fatal em 100% dos casos, que pode acometer qualquer animal mamífero, incluindo o ser humano. A vacina é a única prevenção para essa enfermidade, portanto, para evitar esse problema, não deixe de vacinar o seu pet.