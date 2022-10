Evento será realizado na Praça do Bem Estar, no Centro de Saquarema - Divulgação/Prefeitura Saquarema

Publicado 19/10/2022 15:51

A cidade de Saquarema vai receber a primeira edição do Encontro de Bandas Marciais – Nas Ondas Musicais neste sábado (22), a partir das 18h. O evento, organizado pela Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, será realizado na Praça do Bem Estar, no Centro, e terá entrada gratuita.



Com a proposta de integrar as bandas marciais da cidade e fomentar a cultura musical nas escolas da rede municipal de educação, o primeiro Encontro de Bandas reunirá 16 escolas da cidade. São elas: Centro Municipal de Educação Padre Manuel, Centro Municipal de Educação Menaldo Carlos de Magalhães, Centro Municipal de Educação Jurandir da Silva Melo, Escola Municipal Ismênia de Barros Barroso, Escola Municipal Edilson Vignoli Marins, Escola Municipal José Bandeira, Escola Municipal Luciana Santana Coutinho, Escola Municipal Jardim Ipitangas, Escola Municipalizada Elcira de Oliveira Coutinho, Escola Municipalizada Paulo Luiz Barroso Oliveira, Escola Municipalizada Vereador Ivan da Silva Melo, Colégio Municipal Gustavo Campos da Silveira, Escola Municipal Orgé Ferreira dos Santos, Escola Municipal Vilatur, Escola Municipal Prefeito Walquides de Souza Lima e Escola Municipal Theófilo d’Ávila.



"Além das bandas, o evento contará com a presença da Orquestra Municipal. O intuito é promover uma grande confraternização entre todas as bandas do municípios com muita música, entretenimento e um grande show a céu aberto para a população saquaremense reunindo cerda de 830 músicos", informou o Secretário Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, Antonio Peres Alves.



A classificação indicativa do evento é livre para todas as idades. A Praça do Bem Estar fica na Rua Barão de Saquarema, no Centro, próximo à ponte Darcy Bravo.