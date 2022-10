Prefeituras da Região dos Lagos se reúnem em Saquarema para a implantação de consórcio de saúde para a baixada litorânea - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 20/10/2022 15:03

A prefeita de Saquarema, Manoela Peres, que também é a Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Baixada Litorânea (CISBALI), recebeu nesta quarta-feira (19), prefeitos e representantes dos municípios da Região dos Lagos para a reunião de validação dos documentos para início dos trabalhos do consórcio na região. O encontro foi realizado na sede da Prefeitura de Saquarema, no Centro da cidade.

Durante o encontro, prefeitos, procuradores e secretários municipais de saúde discutiram ações e os próximos passos a serem adotados na implantação do consórcio. A partir da formação do grupo, os municípios ganharão acesso a verbas e emendas parlamentares voltadas à saúde, farão jus ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e terão facilitadas ações como a melhoria na infraestrutura, a contratação de recursos humanos especializados e a aquisição de equipamentos para oferecer serviços de saúde regionais.“Com o Consórcio, temos a oportunidade de estimular o planejamento local e regional em saúde, possibilitando, além disso, recursos financeiros para investimentos e contribuição para a superação de desafios regionais no processo de implementação do sistema de saúde. Temos casos de sucesso em várias regiões vizinhas, que poderão ser multiplicados na nossa”, afirmou a prefeita de Saquarema.Além da prefeita, Manoela Peres e da subsecretária municipal de Saúde, Ana Paula Duarte, participaram da reunião o prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, e o secretário municipal de Saúde, Janio dos Santos Mendes; o prefeito de São Pedro da Aldeia, Carlos Fabio da Silva, e a secretária municipal de Saúde, Maria Marcia Sampaio; o prefeito de Armação dos Búzios, Alexandre de Oliveira Martins, e o secretário municipal de Saúde Leonidas Heringuer; o prefeito de Casimiro de Abreu, Ramon Dias Gidalte; a procuradora-geral de Araruama, Daniela Camargo de Oliveira Rocha; e ainda os secretários municipais de Saúde de Arraial do Cabo, Jorge Diniz; de Iguaba Grande, Carla Valle; e de Rio das Ostras, Denilson Santa Rosa, representando os respectivos prefeitos.Ao término da reunião, definiram-se os próximos passos para a implantação do CISBALI na região. A equipe técnica, liderada pela secretária executiva, Natália Dias Alves, está atuando na implementação jurídica do órgão, devendo nos próximos dias colher as assinaturas de todos os prefeitos da região para os documentos de adesão ao consórcio.Após o término da reunião na sede da Prefeitura de Saquarema, a prefeita Manoela Peres convidou os prefeitos e demais representantes dos municípios da Região dos Lagos para conhecerem a Cidade da Saúde, no bairro Verde Vale. Durante a visita, eles puderam ter acesso ao novo Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth, já com as obras finalizadas e totalmente equipado, e às demais clínicas que estão sendo construídas no entorno da nova unidade hospitalar.“A Cidade da Saúde é um importante avanço na saúde pública da nossa cidade. Estou muito orgulhosa em poder entregar estes equipamentos para a população. Estamos terminando os trâmites de licitação para, em breve, iniciar os atendimentos aqui no hospital”, completou a prefeita Manoela Peres, durante a visita.Com mais de 70 mil m² de área construída, a Cidade da Saúde é o maior complexo hospitalar do interior do Rio de Janeiro e abrigará as clínicas da Mulher, da Criança, do Idoso e a Cardiovascular, além de centros de Imagem, Reabilitação, Odontológico, Oncológico e de Hemodiálise, bem como uma nova creche.Já o novo Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth possui 86 leitos, distribuídos da seguinte forma: 40 de Enfermaria Adulto; 2 de Isolamento Adulto; 6 de Enfermaria Pediátrica; 1 de Isolamento Pediátrico; 10 de UTI Adulto e outros 10 de UTI Pediátrica; 6 de Enfermaria de Cirurgia Pediátrica; 3 da Sala de Trauma e 8 de Unidade Intermediária. O Centro Cirúrgico possui 4 salas e 3 leitos de Recuperação Anestésica e está estruturado para realizar diversos tipos de cirurgias.A unidade prestará atendimento médico das seguintes especialidades: Traumato Ortopedia, Cirurgia Geral, Cirurgia Pediátrica, Cirurgia Ginecológica, Quimioterapia, Clínica Médica, Pediatria Clínica, além de Atendimento Odontológico Cirúrgico, inclusive para pacientes com necessidades especiais (PNE).