Teatro Mário Lago de Saquarema recebe espetáculos neste fim de semanaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 25/10/2022 16:04

O Teatro Municipal Mário Lago receberá, nesta sexta-feira (28), às 20h, o show "Canta Brasil’’. No espetáculo, a cantora e compositora Juliana Araújo e o multi-instrumentista Pedro Araújo apresentam sucessos da MPB com arranjos inéditos. O repertório perpassa diversos gêneros da música brasileira, sempre acompanhados por violão, guitarra, cavaquinho, charango e bandolim. O evento tem a entrada franca e a classificação etária livre.

O espetáculo teatral infantojuvenil “Cordel dos Donos da Terra”, sobre a origem, características e costumes da cultura indígena, estará no Teatro Municipal Mário Lago, às 17h, no sábado (29) e domingo (30).

O elenco é constituído por 2 artistas que se revezam entre dar vidas aos personagens, narrar as histórias dos textos rimados de autoria de Li Fernandes e Jessé Andarilho, manipular bonecos, encenar teatro de sombras e tocar instrumentos (como pau de chuva, chocalhos...) para compor a sonoplastia.

Encerrando essa vivência cênica, o público será convidado para uma experiência sensorial na qual poderá utilizar os instrumentos, participar da produção coletiva de uma pintura em tecido de algodão cru com elementos naturais (como urucum e açafrão) e ainda ilustrar a capa de seu livreto de cordel (referente a um conto encenado no espetáculo) utilizando a xilogravura preparada previamente por um artista plástico.

No elenco estão Li Fernandes e Fábio de Sá, com direção de Rômulo Rodrigues. Os ingressos custam R$20 e R$10 (meia entrada) e podem ser adquiridos na bilheteria do teatro. O evento tem a classificação etária de 14 anos.

Igualmente no sábado (29) e domingo (30) mas a partir das 20h30 horas, será exibido no Mário Lago o espetáculo “Trilogia Pandêmica Carioca”.

Composto por três monólogos em sequência, nos quais as atrizes representam moradoras do Rio de Janeiro durante o primeiro ano da pandemia, o espetáculo tem cada uma das histórias inspirada em uma personagem clássica - Desdêmona (Otelo), Penélope (Odisseia) e Antígona (Homônima-Sófocles) - e são elas que terão a missão de abordar, principalmente, todos os tipos de violência contra a mulher: física, psicológica, moral, sexual e patrimonial, bem como os assédios moral e sexual. Com figurinos, cenários e iluminação minimalistas, o espetáculo pretende dar profundidade às interpretações, tocando diretamente o coração do público.

Com duração de 40 minutos, “Trilogia Pandêmica Carioca” tem no elenco, Tatiana Gusmão, Luana Farnezi, Li Fernandes e Alicia Castilho e conta com a direção de Fábio de Sá. Os ingressos estão à venda na bilheteria do teatro e custam R$20 e R$10 (meia entrada) e a classificação etária é de 14 anos.

O Teatro Municipal Mário Lago fica localizado na rua Coronel Madureira, 77 (prédio da prefeitura), térreo, no Centro de Saquarema, e conta com 160 lugares.