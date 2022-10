Dia Internacional da Animação 2022 retorna presencialmente a Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 25/10/2022 16:10

A Praça dos Pescadores, em Saquarema, será palco, na próxima sexta-feira (28), das 18h às 21h, do Dia Internacional da Animação (DIA), mostra de curtas-metragens de desenhos animados nacionais e internacionais. As exibições acontecem em cidades de todo o Brasil, principalmente no dia 28 de Outubro, sempre com entrada franca.

Realizado desde 2004 e depois de dois anos com exibições on-line em razão da pandemia de Covid -19, o evento chega este ano à sua 19ª edição, retornando ao formato tradicional com exibições presenciais em mais de 100 cidades, entre elas Saquarema.

A data escolhida para a realização do evento é a mesma na qual, em 1892, Charles-Émile Reynaud realizou a primeira projeção pública de imagens animadas, exibindo o filme Pauvre Pierrot, no Museu Grévin, em Paris-França. Inspirada nesse fato, em 2002, a ASIFA (Associação Internacional do Filme de Animação) lançou a comemoração do Dia Internacional da Animação, com a participação de diferentes grupos internacionais filiados em mais de 30 países. Além do Brasil, EUA, França, Portugal, Coreia do Sul, Egito, Austrália e Japão, estão entre os países que celebram a data.

O evento tem por objetivo gerar integração cultural, mobilizando diversas comunidades e facilitando a inclusão e o acesso à cultura por parte da população de Saquarema. Na programação, curtas destinados a todos os públicos, com várias classificações etárias: Mostra Infantil - livre; Mostra Nacional e Mostra 50 Anos de Animação Pernambucana - 12 anos; Mostra Internacional - 14 anos; e Mostra Paralela - 16 anos.