Corona Saquarema Pro será realizado a partir da próxima terça-feira (1º) na praia de Itaúna - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 28/10/2022 16:07

Começa na próxima terça-feira (1º), e segue até o dia 8 de novembro, na praia de Itaúna, o “Corona Saquarema Pro apresentado pelo Banco do Brasil", 7ª etapa do Challenger Series (CS) 2022, competição na qual é disputada a classificação para a elite do Championship Tour (CT).

Com a realização do evento, Saquarema será a única cidade do mundo, até agora, a sediar, na mesma temporada, etapas do Championship Tour e do Challenger Series. Promovido com o princípio da igualdade na premiação para homens e mulheres, incentivado pela World Surf League, o Challenger Series é disputado por 96 surfistas na categoria masculina e 64 na feminina. A grande final acontecerá no Havaí, no Haleiwa Challenger, de 26 de novembro a 07 de dezembro, em Haleiwa Beach.O “Corona Saquarema Pro apresentado pelo Banco do Brasil” será realizado na fase final da temporada, sendo decisivo na disputa pelas vagas para o CT 2023. Os 34 homens e 17 mulheres integrantes da elite do CT deste ano terão participação garantida. Também têm presença confirmada em todas as oito etapas do WSL Challenger Series, mais 58 competidores e 43 competidoras indicados pelos rankings das etapas do Qualifying Series, promovidas pelos 7 escritórios regionais da WSL no mundo. Completam o quadro de participantes de cada etapa, dois homens e duas mulheres do Mundial Junior da WSL, além de dois convidados (wildcards) e duas convidadas pelos organizadores dos eventos. As vagas que sobrarem de tops do CT que eventualmente não desejarem competir, serão preenchidas por convidados (wildcards) indicados pela WSL.O evento também marca a volta de Gabriel Medina às competições. Além dele, os outros tops que já estão garantidos para disputar o CT em 2023 e vão prestigiar a estreia do Challenger Series no Brasil são o número 6 do mundo, Miguel Pupo; e Deivid Silva, que está buscando se requalificar pelo ranking da nova divisão de acesso para o WSL Championship Tour. Também estarão presentes Caio Ibelli, Samuel Pupo, Jadson André, o italiano Leonardo Fioravanti e o indonésio Rio Waida, que já garantiram suas vagas entre os 10 indicados pelo Challenger Series.“Eu estou muito feliz e orgulhosa por ser Saquarema a única cidade, no mundo, a sediar os dois maiores eventos de surfe realizados pela WSL e por recebermos, mais uma vez, grandes competições de surfe em nossas praias. Esses eventos são muito importantes para movimentar o turismo, a economia do nosso município e de toda a Região dos Lagos. Este ano foi a quarta vez que nossa cidade sediou o Oi Rio Pro e agora teremos o Corona Saquarema Pro pelo Challenger Series, consolidando ainda mais o nosso município como a Capital Nacional do Surf”, ressaltou a prefeita de Saquarema, Manoela Peres.Produzido pela WSL Latin America, o “Corona Saquarema Pro apresentado pelo Banco do Brasil” conta com o patrocínio da Corona, Banco do Brasil, BB Asset, Prefeitura Municipal de Saquarema, Secretaria de Esporte e Lazer do Governo do Estado do Rio de Janeiro, TikTok, 51 Ice e NewON. O evento, aberto gratuitamente ao público, será transmitido ao vivo pelo WorldSurfLeague.com e pelo Aplicativo e Canal da WSL no YouTube e, no Brasil, também pelos canais SporTV.