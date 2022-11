Obras da orla na Avenida 1 em Saquarema são retomadas - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 31/10/2022 18:53

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, retomou a construção da nova orla da Avenida 1, em Jaconé. Interrompida por conta de entraves administrativos junto à Caixa Econômica Federal, banco intermediário no Convênio com o Ministério do Turismo, a obra foi reiniciada após conversas com o agente financeiro.