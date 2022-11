Prefeitura de Saquarema promove Feira Literária - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema promove Feira LiteráriaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 09/11/2022 12:12

A Prefeitura de Saquarema, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, promove, a partir desta sexta-feira (11), no Campo de Aviação, a Feira Literária de Saquarema (FLIS). O evento, que terá em exposição e para comercialização obras de vários estilos, é dirigido a todas as idades.

A FLIS

Um galpão, criado em tendas treliçadas, receberá em seu interior stands de octanorm (sistema internacional que utiliza octógonos para a montagem de stands para feiras e eventos), personalizados com as marcas das editoras que estarão expondo coletâneas dos mais variados gêneros, desde livros infantis até de ficção científica.

Durante a Feira Literária, que contará com a participação de autores locais e convidados, personagens animados e muito mais, serão desenvolvidas as atividades Projeto Escola que Lê, Tendas de Oficinas, Tenda Sensorial, Oficina de Bichinhos feitos com Bexigas, Tenda 3D, Oficina de Pintura Facial, Oficina de Bolamania, tendas do Conexão Universitária e Conexão do Futuro, Painel Tik Tok, contação de histórias, lançamento de livros e Troca Troca Literário, além de bate papo com autores e artistas, entre outras ações. Show com cantores locais encerrarão todos os dias de evento. As escolas terão o tempo de visita estabelecido em 1h30min.

A FLIS também homenageará a escritora residente em Saquarema, Roseana Murray, autora de livros de poesia e contos para crianças, jovens e adultos e graduada em Língua e Literatura francesa pela Universidade de Nancy, através da Aliança Francesa. Também já têm participação garantida os escritores Otávio Júnior, Júlio Emílio Braz, Celso Cisto, Lúcia Fidalgo, Silvia Castro, Léo Cunha, Robledo Gomes, Lenilson Ferreira, Cintia Barreto, Chico Peres, Maria Clara Alves e Edicleia Lima.

A Feira Literária de Saquarema (FLIS) permanecerá aberta ao público até o dia 16 de novembro, sempre das 09h às 19h, e o Campo da Aviação fica no Centro de Saquarema.