Prefeitura de Saquarema e WSL lançam manual de desenvolvimento e treinamento de surfDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 08/11/2022 16:36

A Prefeitura de Saquarema, na última sexta-feira (4), realizou a cerimônia de entrega do Manual da World Surf League sobre Metodologia Para Desenvolvimento de Atletas, no Centro de Treinamento de Surf Leo Neves, na Praia de Itaúna.

Criado através da parceria da Prefeitura de Saquarema e a WSL, o manual, desenvolvido por técnicos, ex-atletas e preparadores físicos que se uniram para criar uma metodologia única de ensino e que será aplicada no CT Léo Neves. Profissionais Alexandre Zeni (fundador do Instituto Brasileiro de Surf, Técnico de Surfe, que há mais de 25 anos estuda o esporte); Allan Menache (coach, Sócio da Athlete Training Center SP, um dos pioneiros na preparação de surfistas profissionais e técnico de Gabriel Medina); Andrea Lopes (tetracampeã Brasileira de Surfe, Campeã Sul-Americana e Técnica da Confederação Brasileira de Surf), Leandro Dora (ex-surfista profissional, treinador de surfe, coach de atletas da elite mundial e atualmente trabalha com Yago Dora e o australiano Jack Robinson) e Paula Korsakas (consultora, docente e pesquisadora em Esporte e Desenvolvimento Humano, já atuou na Confederação Brasileira de Surf e no Comitê Olímpico do Brasil) são alguns dos nomes que assinam o documento.“É um orgulho e uma alegria muito grande poder oferecer um treinamento nesse nível e com essa estrutura aqui em Saquarema. Estamos felizes com a parceria e o apoio da WSL para que possamos treinar e revelar grandes e talentosos atletas. Com certeza essa metodologia é uma virada de chave no aprendizado dessas crianças e jovens”, disse a prefeita, Manoela PeresAtravés deste método, atletas iniciantes, semiprofissionais e profissionais com idade entre 10 e 20 anos, receberão orientações a nível técnico, físico e mental, fazendo com que Saquarema se torne referência mundial na formação de novos talentos do esporte.