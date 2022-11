Teatro Municipal Mário Lago, em Saquarema, recebe o 20º Festival de Dança IAGAD - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 16/11/2022 10:54

O Teatro Municipal Mário Lago, em Saquarema, receberá neste sábado (19), o 20º Festival de Dança do Intercâmbio entre Academias e Grupos Amadores de Dança (IAGAD).

Mais do que uma oportunidade de confraternização, o evento é uma mostra competitiva de trabalho entre artistas amadores de dança, nos seus variados estilos, com uma proposta diferenciada dos demais eventos no gênero. Realizado por Lena Madsen e Monique Ferreira, o Festival IAGAD é dividido em dois blocos e foca na valorização e no enaltecimento do nível técnico e da sensibilidade dos participantes.

O 1º Bloco de apresentações acontecerá, das 08h30 às 13h30, e o segundo, das 14h30 às 20h. A classificação etária é livre e os ingressos podem ser comprados na bilheteria do teatro, com a produção do evento, por R$30 e R$15 (meia entrada). O Teatro Municipal Mário Lago conta com 160 lugares e fica localizado na Avenida Cel. Madureira, nº 77 - térreo, no prédio da Prefeitura, Centro de Saquarema.

O 20 º Festival IAGAD conta com o apoio da Prefeitura de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia/Teatro Municipal Mário Lago.