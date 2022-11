Cidade de Saquarema irá realizar a 17ª edição da feira "Saquarema das Artes" - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 11/11/2022 18:55

Aproveitando o feriado prolongado, a cidade de Saquarema irá realizar a 17ª edição da feira “Saquarema das Artes”. O evento acontecerá nesta sexta-feira (11), das 16h às 21h, no sábado (12), domingo (13), segunda (14) e terça-feira (15), das 9h às 21h.

Em edição extraordinária, a Saquarema das Artes acontecerá dentro da Feira Literária de Saquarema (FLIS), que fica localizada no Campo de Aviação, no Centro. A edição extra contará com 20 barracas e aproximadamente 40 artesãos que irão expor seu trabalho para o público.

Sobre o projeto

Saquarema das Artes é um projeto piloto que está sendo implementado pela Prefeitura Municipal de Saquarema através da Secretaria de Turismo Esporte e Lazer, Secretaria de Cultura e da Secretaria de Educação e conta com uma equipe Multidisciplinar formada pelo poder público e pela sociedade civil para realizá-lo. O objetivo principal do projeto é fomentar a inclusão social, turística e cultural, através da geração de renda e emprego dos trabalhadores da economia criativa e solidária do Município de Saquarema (RJ).