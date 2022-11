Bandeira Azul será hasteada na praia de Itaúna, em Saquarema, nesta terça-feira - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 14/11/2022 16:21

A Prefeitura de Saquarema realizará o hasteamento da Bandeira Azul na praia de Itaúna. A cerimônia acontecerá nesta terça-feira (15), às 15 horas, no trecho Pedras de Itaúna, entre os quiosques 1 e 2.

Depois de muitas metas cumpridas, adequações, exames laboratoriais e novas diretrizes instituídas pela Prefeitura de Saquarema, a Praia de Itaúna recebeu o direito de hastear a Bandeira Azul. A homologação é para a temporada 2022/2023, com validade até 1º de novembro do próximo ano.“Poder hastear a Bandeira Azul na Praia de Itaúna é de grande importância para o nosso município. É um selo de renome internacional que coloca a nossa Saquarema em um grupo muito seleto de cidades ao redor do mundo. Ter a Bandeira Azul em Itaúna fortalece o nosso turismo e dá a todos a certeza de que o local possui uma gestão ambiental de excelência”, celebrou a prefeita, Manoela Peres.A Bandeira Azul é o maior selo global de praia sustentável. O programa convoca as autoridades locais e os gestores de praia a alcançarem altos padrões de qualidade em quatro temas: qualidade da água, gestão ambiental, educação ambiental e segurança. Ao longo dos anos, o Bandeira Azul tornou-se um rótulo ecológico altamente respeitado e reconhecido trabalhando para reunir os setores de turismo e meio ambiente de maneira local, regional e internacional.No local, agora chancelado pelo selo Bandeira Azul, haverá placas afixadas informando sobre as normas de utilização do trecho Pedras de Itaúna, que deverão ser seguidas pelos frequentadores.