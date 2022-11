3ª Etapa do Circuito Tríplice Coroa Saquarema de Surf será realizada neste fim de semana - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

3ª Etapa do Circuito Tríplice Coroa Saquarema de Surf será realizada neste fim de semanaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 17/11/2022 16:29 | Atualizado 17/11/2022 16:31

Será realizada na praia de Itaúna, dias 19 e 20 de novembro, a 3ª Etapa do Circuito Tríplice Coroa Saquarema de Surf, apresentado pela Prefeitura Municipal de Saquarema, com patrocínio da Admin Construtora e dos Supermercados Gomes. A 1ª Etapa foi realizada no final do mês de maio, na praia da Vila, e a 2ª, no fim de agosto, igualmente em Itaúna.