Prefeitura de Saquarema realiza na próxima sexta-feira (25) o Prêmio de Poesia Roseana Murray - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema realiza na próxima sexta-feira (25) o Prêmio de Poesia Roseana MurrayDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 21/11/2022 17:36

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, realizará, na próxima sexta-feira (25), a partir das 9 horas, o Prêmio de Poesia Roseana Murray. A ação, que é voltada aos alunos da rede municipal de educação, acontecerá no auditório do Centro Municipal de Educação Padre Manuel, no bairro Porto da Roça.

Um dos principais objetivos do concurso que movimentou toda a comunidade escolar de Saquarema é incentivar a leitura e a escrita entre os alunos. O Prêmio de Poesia Roseana Murray contou com a participação de alunos do 1º e 2º seguimentos, além de estudantes do EJA (Ensino de Jovens e Adultos). Esta etapa final, 12 poesias concorrem ao prêmio, em quatro categorias: Categoria A alunos do 3º ao 5º ano, Categoria B, alunos do 6º e 7º ano, Categoria C, alunos do 8º e 9º ano e Categoria D, alunos do EJA, nas quais serão classificados do 1º ao 3º lugar. Todos ganharão livros e certificados e os primeiros colocados de cada categoria também farão jus a um aparelho de celular. Desde sua criação em 2018, o prêmio vem despertando nos alunos o prazer de apreciar e de escrever poesias.

A escolha pela homenagem à escritora deu-se pelo fato de ser autora de diversos livros de poesia e contos para crianças e jovens. Além disso, Roseana Murray trabalha com o projeto de leitura Café, Pão e Texto, recebendo escolas públicas em sua casa para um café da manhã literário. Sempre que é possível, ela atende às solicitações de visitas às escolas do município.

O Centro Municipal de Educação Padre Manuel está localizado na Rua Domingos Aguiar, s/nº, no bairro Porto da Roça. A entrada é gratuita e a classificação indicativa é livre para todos os públicos.