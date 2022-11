Prefeitura abre vagas para curso preparatório para concursos públicos para os moradores de Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura abre vagas para curso preparatório para concursos públicos para os moradores de SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 23/11/2022 15:27

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, vai abrir inscrições para o novo Curso Preparatório para Concursos Públicos. As aulas serão voltadas para o concurso do Município de Saquarema, que já está com o Segundo Edital aberto. Serão oferecidas as seguintes disciplinas: Português, Lei Orgânica do Município, Conhecimentos Gerais do Município, Legislação do SUS (para os cargos da área médica) e Conhecimentos de Informática.



As aulas serão presenciais e terão início a partir da próxima segunda-feira (28), no Centro de Capacitação Profissional Vinícius Vidal França, nos turnos da tarde e noite. Nesta rodada de inscrições, serão ofertadas 100 vagas para os moradores de Saquarema.



Inscrições



Para se candidatar às vagas, os interessados deverão comparecer na sexta-feira (25), das 14h às 20h, ao Centro de Capacitação Profissional, para preenchimento do formulário de inscrição, munidos do original e cópia de RG, CPF, comprovantes de residência e de escolaridade, além de foto 3×4. Voltado para os moradores de Saquarema, o curso é gratuito.



“O Centro de Capacitação tem transformado vidas de muitos jovens da nossa cidade. Já oferecemos cursos profissionalizantes em parceria com o SENAI e Senac, além de muitos outros preparatórios, como ENEM, Pré-Militar, Encceja, Preparatório para Concursos públicos e FAETEC. Estamos investindo pesado na Educação, criando oportunidades para que todos tenham ensino de qualidade”, afirmou a Prefeita Manoela Peres.



O Centro de Capacitação Profissional Vinícius Vidal França fica na Rua Tiá Mello, nº 25, em São Geraldo, Bacaxá. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (22) 93300-5250 e pelo e-mail cursopreparatoriocpems2019@gmail.com.