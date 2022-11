Teatro Mário Lago, em Saquarema, tem programação completa neste fim de semana - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Teatro Mário Lago, em Saquarema, tem programação completa neste fim de semanaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 22/11/2022 11:13

O Teatro Mário Lago, em Saquarema, apresenta, neste sábado (26), às 20 horas, o espetáculo “Cezar Maracuja: Explorando o Subúrbio” e, neste domingo (27), às 17 horas, a peça de teatro “Frozen: Uma Aventura no Tempo”.

“Cezar Maracuja: Explorando o Subúrbio”

Cezar ficou famoso depois de interpretar vários personagens no Canal Parafernalha e Ixi. Dono de um humor diferenciado, o artista amado e aclamado pela legião de fãs que conquistou através do seu carisma peculiar, percorreu o Brasil com o Pikatoofly, sendo sucesso por onde passou. Agora, em seu novo show, mais intimista e sem perder a pegada do humor, sua proposta é levar para o palco sua maior paixão: o subúrbio. Em “Explorando o subúrbio”, o morador de Realengo, que mesmo depois da fama nunca quis sair de sua origem, faz a plateia se divertir e conhecer o cotidiano carioca.Os ingressos estão à venda na Picanha do Gugu, na Rua. Dr. Luiz Januário, 332 - Campo Aviação, e pelo link , por R$ 50 e R$ 25 (meia entrada). A classificação etária é 14 anos e mais informações podem ser obtidas pelo número 22 98164-9893.No domingo (27), às 17h, será a vez do espetáculo “Frozen, Uma Aventura no Tempo”. Era uma noite tranquila em Arendell, quando o rei e a rainha contavam histórias sobre o passado para as pequenas Anna e Elsa. O tempo passou, os reis morreram e as irmãs se aproximaram, depois de um longo tempo sem contato por conta dos poderes incontroláveis de Elas. A rainha é coroada, mas ao soltar gelo pelas mãos em público, foge sob acusação de feitiçaria. E assim começa uma incrível aventura pelo reino de Arendell. A autoria e a direção são de Anderson Braga e o figurino e adereços, de Claudio PeresOs ingressos estão à venda no link , por R$ 50 e R$ 25 (meia entrada). Ingressos antecipados (até o dia 26), com desconto, custando R$ 27,50, podem ser obtidos pelos números (21) 96917-6619 e (21) 980091299. A classificação é Livre.O Teatro Municipal Mário Lago conta com 160 lugares e fica localizado na Avenida Cel. Madureira, nº 77 - térreo, no prédio da Prefeitura, no Centro de Saquarema.