Prefeitura de Saquarema abre inscrições para a renovação da matrícula dos alunos da Rede Municipal de Educação e para a pré-matrícula de alunos novosDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 24/11/2022 10:54

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, abriu inscrições para a renovação da matrícula dos alunos da Rede Municipal de Educação e para a pré-matrícula de alunos novos. Neste ano, os procedimentos de solicitação das vagas nas unidades tiveram algumas novidades.



As etapas para ingresso e permanência dos educandos na rede de ensino são as seguintes:

- Renovação da matrícula, realizada na Unidade Escolar em que o educando está matriculado: o prazo segue até a próxima quarta-feira (30);

- Transferência, que poderá ser solicitada pelo responsável a qualquer tempo: as transferências internas ocorrem ao final do ano letivo, de acordo com a nucleação das escolas;

- Matrícula, que será realizada na Unidade Escolar que o educando foi alocado pelo sistema, no período entre 16 e 31 de janeiro de 2023.Nas renovações de matrículas para a mesma unidade escolar, os responsáveis legais deverão apresentar documento de identificação com foto, assinar o requerimento de matrícula e atualizar os dados e documentos do aluno, quando necessário, sobretudo, no sistema de gerenciamento. Os educandos que concluírem o Primeiro Segmento do Ensino Fundamental (quinto ano) e a Educação Infantil (Creche IV e Pré-Escola na Rede Municipal de Ensino), terão assegurada a continuidade de seus estudos nas escolas municipais.No ato da inscrição, na pré-Matrícula, feita através do sistema Siseduc, os interessados deverão fornecer diversas informações sobre o responsável e o candidato, de acordo com a respectiva documentação original.Informações detalhadas sobre os procedimentos de renovação e pré-matrícula para a Rede Municipal de Educação, podem ser obtidas a partir da página 08 do Diário Oficial do Município de Saquarema, de 19 de outubro de 2022, no link