Prefeitura de Saquarema promove o lançamento da minicoleção de artesanato "Janela Criativa"Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 28/11/2022 11:52

A Prefeitura de Saquarema, em parceria com o SEBRAE - por meio da Coordenação Regional Lagos e a Área da Economia Criativa, promoverá o lançamento da minicoleção de artesanato “Janela Criativa”, nesta terça-feira (29), às 17h, na Casa de Cultura Walmir Ayala.

Fruto de Edital da Prefeitura, lançado em prol do artesanato do município, o projeto capacitou 20 artesãs saquaremenses com diversas consultorias para desenvolvimento de produtos, abordando a utilização da identidade local, estratégias de comunicação, design gráfico, desenvolvimento de minicoleção, montagem de exposição, marketing digital, gestão financeira, bem como oficinas de vídeo, de foto e de Storryteling (técnica que ajuda a vender ideias de forma atraente e coerente).

O trabalho desenvolvido em Saquarema resgata a rica e potente iconografia do território e permite que os artesãos a traduzam em peças diferenciadas, com valor agregado e alinhadas às demandas de mercado. A exposição da minicoleção resgata um pouco do trabalho desenvolvido pelo Coletivo Janela Criativa, criado por mentes que se abriram para a criatividade e novas oportunidades.

A exposição da minicoleção, resultado desse trabalho, ficará aberta ao público de 30 de novembro até 30 de dezembro. Cada artesã vai expor 3 produtos confeccionados com base na “Iconografia do Artesanato de Saquarema”, criada a partir de visitas técnicas realizadas pelo grupo aos atrativos culturais, históricos, turísticos, naturais e esportivos do município. Há trabalhos de costura criativa, bordados, crochê, macramê, trabalhos em biscuit, artesanato sustentável, bijuterias, tapeçaria e muitas outras técnicas elaboradas a partir desse conceito.

Economia criativa e artesanato

Os projetos de economia criativa do SEBRAE - RJ estimulam o desenvolvimento das localidades e dos pequenos negócios que compõem os segmentos criativos, por meio de ações de capacitação, inovação, formação de redes e acesso a mercados, gerando oportunidades e novos modelos de desenvolvimento sustentável. Neste contexto, o artesanato, uma das mais ricas formas de expressão da cultura de um povo, é uma atividade que traduz a diversidade cultural local e que representa a história do país.

Considerando o potencial produtivo e a capacidade criativa dos artesãos, o artesanato também contribui para o desenvolvimento econômico das comunidades locais, pois gera uma quantidade relevante de ocupações seja na produção ou na comercialização. Promove o resgate cultural e o fortalecimento da identidade regional, tendo também uma grande interface junto ao turismo, uma vez que a competitividade de um destino muitas vezes está relacionada à diversificação e qualificação de produtos que valorizam suas manifestações culturais e tradicionais.

A Casa de Cultura Walmir Ayala fica na Rua Coronel Madureira, nº 88, no Centro de Saquarema; e a exposição “Janela Criativa” poderá ser visitada de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 17h, com entrada gratuita.