Prefeitura de Saquarema abre vagas para cursos profissionalizantes gratuitos em parceria com a FirjanDivulgação/Prefeitura de Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, em parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), está ofertando mais dois cursos gratuitos para os moradores da cidade. As vagas disponíveis são para os cursos de Eletricista Predial e Instalador de Sistema Drywall. As inscrições para ambos os cursos devem ser feitas de forma presencial nesta quarta-feira (30), das 14h às 20h, no Centro de Capacitação Profissional Vinícius Vidal França.

Serão disponibilizadas 20 vagas para cada curso, com duração total de 06 meses para o curso de eletricista e de 04 meses para o de instalador. As aulas terão início do dia 05 de dezembro e serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h, no Centro de Capacitação Profissional Vinicius Vidal França.



O critério adotado para preenchimento das vagas para os dois cursos será o de ordem de chegada. Além disso, é necessário que o candidato seja maior de 18 anos, tenha cursado ou esteja cursando o 9° ano do Ensino Fundamental (para o curso de Eletricista Predial) e o 5° ano do Ensino Fundamental (para Instalador de Sistema Drywall).



São necessários para a inscrição o original e cópia do documento de identificação com foto ou a certidão de nascimento ou de casamento, CPF, comprovante de residência, comprovante de escolaridade (certificado, diploma, declaração de matrícula ou declaração de conclusão) e duas fotos 3x4.



O Centro de Capacitação fica na Rua Tia Mello, nº 25 - São Geraldo, Bacaxá. Para mais informações deve ser mantido contato, via WhatsApp, pelo número (22) 93300-5250.