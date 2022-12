Prefeitura de Saquarema realizará o Prêmio de Poesia Roseana Murray na próxima terça-feira (6) - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, realizará, nesta terça-feira (6), a partir das 9h, o Prêmio de Poesia Roseana Murray. A ação, que é voltada aos alunos da rede municipal de educação, acontecerá no auditório do Centro Municipal de Educação Padre Manuel, no bairro Porto da Roça.

O prêmio

O Prêmio de Poesia Roseana Murray, cujo objetivo é Incentivar a leitura e a escrita entre os alunos, contou com a participação de alunos do 1º e 2º segmentos, além de estudantes do Ensino de Jovens e Adultos. Nesta etapa final, 12 poesias concorrem ao prêmio, em quatro categorias (A - 3º ao 5º ano, B - 6º e 7º ano, C - 8º e 9º ano e D - EJA), nas quais serão classificadas do 1º ao 3º lugar. Todos os autores ganharão livros e certificados e os primeiros colocados de cada categoria também farão jus a um smartphone.

A homenageada

Desde sua criação em 2018, o prêmio vem despertando nos alunos o prazer de apreciar e de escrever poesias. A escolha pela homenagem à escritora Roseana Murray deu-se pelo fato de ser ela autora de diversos livros de poesia e contos para crianças e jovens. Além disso, Roseana trabalha com o projeto de leitura Café, Pão e Texto, recebendo escolas públicas em sua casa para um café da manhã literário. Sempre que é possível, ela atende às solicitações de visitas às escolas do município.

O Centro Municipal de Educação Padre Manuel está localizado na Rua Domingos Aguiar, s/nº. A entrada é gratuita e a classificação indicativa, livre.