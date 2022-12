Município de Saquarema realiza cerimônia de lançamento da Rede Lagos na última quarta-feira (30) - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 05/12/2022 16:26

O município de Saquarema, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE realizou, na última quarta-feira (30), a cerimônia do encontro de lançamento da Rede de Agentes de Desenvolvimento da Região dos Lagos.

Criada em abril deste ano, sob a condução do SEBRAE e com a participação de 8 municípios (Arraial do Cabo, Saquarema, Casimiro de Abreu, São Pedro da Aldeia, Iguaba Grande, Cabo Frio, Rio das Ostras e Silva Jardim), a Rede Lagos tem o propósito principal de trabalhar pelo desenvolvimento integrado e colaborativo dos municípios participantes, com agentes nomeados pelos municípios, atendendo os preceitos a Lei Complementar 123 de 2006, mais conhecida como Lei Geral da Micro e Pequena Empresa.Anfitriã do encontro, a Prefeita de Saquarema, Manoela Peres, que apoiou a iniciativa desde o primeiro momento, entendendo o papel dos Agentes de Desenvolvimento e valorizando sua atuação no apoio às estratégias e diretrizes dos municípios e na promoção da integração Regional, falou sobre a criação da Rede: “Acredito que a criação dessa rede viabilize a troca e ideias e de conhecimentos que venham a proporcionar facilidades para a resolução de nossos problemas. A rede chega para ajudar ainda mais no desenvolvimento de nosso município e dos demais municípios participantes.”Desde a criação da rede, foram promovidos 11 encontros com a proposta de intervenção regional, que conecta lideranças públicas para a construção de uma visão de desenvolvimento comum sobre o território.Duas palestras fizeram parte da programação do evento. A primeira foi do consultor do Sebrae Marcus Macedo, um dos condutores do planejamento da Rede Lagos, que falou sobre a modernização da Gestão Pública. Logo depois, o vencedor no Prêmio SEBRAE Prefeito Empreendedor em 2022, na Categoria de Compras Governamentais e finalista na Categoria Cidades Empreendedoras, prefeito de Teresópolis Vinícius Claussen, falou sobre o sucesso de sua gestão no município.Os Agentes da Região dos Lagos estão sendo capacitados e acompanhados pelo SEBRAE para a elaboração de um Plano de Ações Estratégicas, que será entregue a cada município. Nomeados pelos municípios, os agentes têm como função dar suporte às estratégias do desenvolvimento do município, auxiliando no processo de implantação dos programas e projetos contemplados na Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Para isso, vão promover articulações e integrar as temáticas em prol do desenvolvimento local, além de fomentar parcerias com entidades públicas e privadas, visando gerar novas oportunidades e a atração de novos investimentos para os municípios.