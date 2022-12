Inscrições do Programa Jovem Cidadão começam nesta quarta-feira (7) - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 06/12/2022 15:05

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Administração, Receita e Tributação, torna público o lançamento do Chamamento Público 005/022 para a contratação de estudantes estagiários de Nível Superior, dentro do Programa Jovem Cidadão. Caberá a uma comissão, criada através de Portaria publicada no Diário Oficial do Município, selecionar e avaliar os estagiários do programa.

As inscrições começam nesta quarta-feira (7) e seguem abertas até a próxima sexta-feira (9), das 9h às 17h, no Centro de Capacitação Profissional Vinicius Vidal França, localizado na Rua Tia Mello, nº 25, no bairro São Geraldo, em Bacaxá.

O estágio e as vagas

A duração do estágio não poderá exceder dois anos, exceto quando se tratar de estudante portador de deficiência. Já a jornada de atividade de estágio educacional será de 6 horas diárias. Cada estudante receberá bolsa estágio no valor de R$ 800.

Nesta rodada, o Município está oferecendo 20 vagas para estagiários dos seguintes cursos: Administração, Arquitetura, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Civil, Gestão Pública e informática. Informações completas sobre o programa e o quantitativo de vagas para cada especialização podem ser consultados no Edital de Chamamento Público nº 005/2022, no link

“Temos visto como o Programa Jovem Cidadão trouxe dinamismo para a gestão municipal. Os estudantes são animados, buscam conhecimento e querem colocar em prática o que sabem e o que aprendem nas universidades. Dar a oportunidade para estes jovens é ter a certeza de que teremos um serviço público cada vez mais dinâmico, ágil e eficiente para o nosso contribuinte”, afirmou o Secretário Municipal de Administração, Receita e Tributação, Hailson Ramalho.

“Sempre digo aos novos estagiários, quando eles chegam para o primeiro dia de trabalho, que se eles se dedicarem e mostrarem empenho, poderão seguir aqui na Prefeitura. Desde o início do Programa Jovem Cidadão, tivemos gratas surpresas com os estagiários e temos aproveitado muitos deles em cargos e funções da Prefeitura”, completou a Prefeita Manoela Peres.

Criado em 2018, o Programa Jovem Cidadão já teve seus postos de estágio disponibilizados para 439 estudantes. Atualmente, 194 deles permanecem estagiando em diversos setores da gestão municipal e 68 foram aproveitados em cargos comissionados no município.