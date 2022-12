Obras do novo parque de exposições de Saquarema avançam de fase e chegam à construção da pista coberta - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Obras do novo parque de exposições de Saquarema avançam de fase e chegam à construção da pista coberta Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 07/12/2022 21:23

A Prefeitura de Saquarema segue com as obras do novo Parque de Exposições Marcos Santiago, no bairro de Sampaio Corrêa. Os serviços estão em ritmo acelerado para que o novo espaço seja entregue em breve para a população.

Nesta semana, as equipes coordenadas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas trabalham na fase de construção das fundações e da base da estrutura metálica do suporte do grande telhado da pista coberta, que abrigará competições e outros eventos agropecuários de médio e grande porte.



Além disso, seguem normalmente as obras dos prédios da Administração, Apoio aos Peões, Clube dos Cavaleiros e a pavimentação com piso intertravado da Praça de Alimentação.



Espaço multiuso



Com a construção do novo parque, Saquarema terá um espaço para exposições do setor primário, voltadas para a comercialização de máquinas e equipamentos específicos para o agronegócio, como tratores e colheitadeiras. O espaço também abrigará ações para a venda de hortifrutigranjeiros, além de shows, espetáculos e exposições de animais de todos os portes, leilões, atividades equestres e vasta programação cultural.