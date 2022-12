Prefeitura de Saquarema realizou na última terça-feira (6) mais uma edição do Prêmio de Poesia Roseana Murray - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 08/12/2022 16:35

A Prefeitura de Saquarema realizou, na última terça-feira (6), mais uma edição do Prêmio de Poesia Roseana Murray. A ação, que é voltada aos alunos da rede municipal de educação, aconteceu no auditório do Centro Municipal de Educação Padre Manuel, no bairro Porto da Roça.

Com o objetivo de revelar talentos literários no município, além de despertar maior interesse dos alunos pela poesia, um dos gêneros literários mais conhecidos da Língua Portuguesa, o prêmio, promovido pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, movimentou toda a comunidade escolar de Saquarema.Participaram desta edição alunos do 1º e 2º segmentos, além de estudantes do EJA (Ensino de Jovens e Adultos). Na etapa final do concurso, 12 poesias concorreram ao prêmio e os vencedores do 1º ao 3º lugar de cada categoria ganharam troféus e certificados como premiação.O 1° lugar da Categoria A (alunos do 3° ao 5° ano) ficou com a aluna Maria Eduarda de Lima, da Escola Municipalizada Paulo Luiz de Barroso Oliveira. Já Categoria B (alunos do 6° e 7° anos), o 1º lugar foi da aluna Emily Blanco dos Santos, do Centro Municipal de Educação Menaldo Carlos de Magalhães.Na Categoria C (alunos do 8° e 9° anos), a aluna Beatriz Marinho de Souza, da Escola Municipal Elcira de Oliveira Coutinho, ficou em 1º lugar. Por fim, o 1° lugar na Categoria D (alunos do Ensino de Jovens e Adultos) ficou com Valciléia O. de Souza, da Escola Municipalizada Vereador Ivan da Silva Melo.Desde sua criação, em 2018, o prêmio vem despertando nos alunos o prazer de apreciar e de escrever poesias. A escolha pela homenagem à escritora, deu-se pelo fato de ser ela autora de diversos livros de poesia e contos para crianças e jovens. Além disso, Roseana Murray trabalha com o projeto de leitura Café, Pão e Texto, recebendo escolas públicas em sua casa para um café da manhã literário. Sempre que é possível, ela também atende às solicitações de visitas às escolas do município.