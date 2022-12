Prefeitura de Saquarema iniciou a elaboração do Plano Municipal de Segurança Pública - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

12/12/2022

Atenta à criminalidade que vem afligindo a região, Prefeitura de Saquarema, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), iniciou a elaboração do Plano Municipal de Segurança Pública. O plano objetiva a redução da criminalidade, a manutenção da ordem pública e da segurança das pessoas, do patrimônio, do meio ambiente e de bens e direitos no município. O documento abordará temas como violência, crescimento populacional, avaliação dos serviços entregues pelas forças de segurança na cidade, uso dos espaços públicos, vandalismo e outros crimes e delitos.

O plano, fruto de ação da Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, terá validade de 10 anos. Suas diretrizes serão o atendimento imediato ao cidadão; o planejamento estratégico e sistêmico; o fortalecimento das ações de prevenção e resolução pacífica de conflitos, priorizando a redução da violência, do crescimento de forma ordenada, a redução dos crimes contra mulheres, crianças e jovens; a criação de uma rede de proteção às mulheres, crianças e jovens; e o aumento da eficiência das forças de segurança.“O Plano de Segurança Pública será o principal instrumento de implantação da política pública municipal de Segurança em Saquarema. O documento, que será transformado em Lei, terá objetivos, metas e ações estratégicas que deverão ser observados e atingidos de maneira integrada e harmônica”, informou o Secretário Municipal de Segurança e Ordem Pública, Evanildo Andrade.“Nossa cidade está crescendo e temos que pensar o Município de forma estratégica e ordenada. Foi assim com o Plano Diretor, o Plano de Mobilidade Urbana e está sendo com o Plano de Segurança. Estamos criando, juntamente com a sociedade, bases, metas e diretrizes para o crescimento de Saquarema, com ordem e segurança para todos”, completou a Prefeita Manoela Peres.Nesta primeira etapa, a Prefeitura de Saquarema está realizando uma pesquisa na cidade. Denominada Pesquisa de Vitimização, ela serve para obter informações, através de entrevistas com a população, estimativas sobre a criminalidade praticada e não notificada à polícia. “O objetivo é investigar o grau de violência na cidade, levantando dados para nortear futuras ações”, complementou o Secretário Andrade.Os pesquisadores já estão em campo colhendo dados nos domicílios. Todos os funcionários possuem crachá de identificação, com nome completo e telefone do Instituto Ágora Pesquisa, parceiro nesta etapa do processo. Vale ressaltar que todas as informações coletadas não serão vinculadas a nenhum dos entrevistados.Nas próximas etapas serão definidos os eixos de intervenção, ações que serão executadas pela Secretaria visando construir uma estratégia de prevenção. Desta forma, serão usadas ferramentas para mapear a sequência lógica de atividades, recursos, objetivos, resultados e impactos, tendo a visão a longo prazo.Uma das ferramentas a serem usadas pelo plano será o Centro Integrado de Operação e Controle, implantado no município em abril deste ano. Além de 260 câmeras instaladas nas principais ruas da cidade, o sistema conta com mais de 800 equipamentos em escolas e demais prédios públicos que acompanham o dia a dia e auxiliam na segurança de alunos, professores e da população em geral. Todas as câmeras estão integradas a um sistema inteligente de monitoramento. Por exemplo: caso um carro que conste no sistema de veículos furtados passe por uma das câmeras do tipo LPR, ela fará a leitura da placa e acionará as autoridades policiais, além de fazer todo o acompanhamento do veículo no município.O Plano Municipal de Segurança Pública é um trabalho em conjunto das secretarias municipais de Segurança e Ordem Pública, Desenvolvimento Social, Urbanismo, Desenvolvimento Econômico, Mulher e Educação. Além da estrutura municipal, envolve também a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, por meio do 25º Batalhão de Polícia, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio do Juízo da Comarca de Saquarema.