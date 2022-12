Saquarema realiza o 1º Concurso "Prêmio Saquarema em Foco: Fotografe os Pontos Turísticos da Cidade" - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema realiza o 1º Concurso "Prêmio Saquarema em Foco: Fotografe os Pontos Turísticos da Cidade" Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 13/12/2022 15:50

A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo de Saquarema prorrogou para o dia 11 de janeiro de 2023 o prazo de inscrições para o 1º Concurso “Prêmio Saquarema em Foco: Fotografe os Pontos Turísticos da Cidade”, antes previsto para ser encerrado em 12 de dezembro. Com isso, algumas datas do Item 3, “Do Cronograma”, do Edital foram alteradas, passando a valer essas abaixo listadas.

fotogaleria

- Publicação do edital em Diário Oficial: 14 de outubro de 2022- Abertura das Inscrições e envio das fotografias: 28/11/2022- Encerramento das inscrições e envio das fotografias: 11/01/2023- Avaliação das fotografias pela Comissão Especial Avaliadora: 21/01/2023- Divulgação do resultado parcial: 27/01/2023- Prazo para interposição de recurso: Até 02/02/2023- Análise de recurso, documentação, homologação: 09/02/2023- Divulgação do resultado final: 13/02/2023- Premiação: Até 06/03/2023Voltado para profissionais e amadores, mesmo os não residentes na cidade, o concurso consiste na apresentação de fotografias que retratem, além das belezas dos pontos turísticos de Saquarema, os valores culturais, históricos e atuais, a integração do homem com a natureza e com os animais, as emoções humanas em todas as suas particularidades e peculiaridades, juntamente com a harmonia entre as cores e luz ambiente, ângulo da foto e criatividade. Para efeito de avaliação, serão selecionadas as fotografias que melhor se enquadrem nessas características.Serão selecionados, pela Comissão Especial Avaliadora a ser designada pela administração municipal, as 45 (quarenta e cinco) melhores fotografias, sendo classificadas cada uma em primeiro, segundo e terceiro lugares, recebendo, a título de incentivo e reconhecimento, a premiação no valor de R$ 1,5 mil ao primeiro colocado, R$ 750 ao segundo colocado e R$ 500 ao terceiro colocado. No total, a Prefeitura de Saquarema distribuirá mais de quarenta e um mil reais em prêmios. As fotografias vencedoras também serão divulgadas nos pórticos das entradas do município, em campanhas publicitárias de cunho turístico.Informações completas sobre o “Prêmio Saquarema em Foco: Fotografe os Pontos Turísticos da Cidade”, incluindo acesso à Ficha e aos Termos para inscrição, podem ser obtidos no site da Prefeitura de Saquarema, no link