Saquarema inicia a entrega dos cartões "Moeda Social Saquá" nesta segunda-feira (19) - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema inicia a entrega dos cartões "Moeda Social Saquá" nesta segunda-feira (19)Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 16/12/2022 15:47

A Prefeitura de Saquarema iniciará, nesta segunda-feira (19), a entrega dos cartões do programa Moeda Social Saquá. Os inscritos deverão ficar atentos aos dias e locais específicos, informados no cronograma de entrega. Os cartões serão carregados a partir de janeiro, sempre no dia 5 de cada mês.

Criado para combater as desigualdades sociais, fomentar o desenvolvimento econômico e social das comunidades e estabelecer meios de diminuir a pobreza, além de gerar emprego e renda no município, o programa concederá, mensalmente, o valor de R$ 300 para os beneficiários contemplados. As gestantes e pessoas com deficiência beneficiados com o cartão receberão o acréscimo de R$ 100, igualmente pagos mensalmente, que também poderão ser utilizados para compras em estabelecimentos comerciais credenciados, localizados no município.

Cronograma de entrega

Buscando facilitar a entrega dos cartões, a Prefeitura montou dois grandes polos de atendimento para a população. Os inscritos que são referenciados nos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS da Raia, Rio d’Areia e Bonsucesso deverão se dirigir ao Centro Municipal de Educação Menaldo Carlos de Magalhães, na Estrada da Caixa d’Água, 385, no bairro da Caixa d’Água. Já os referenciados nos CRAS de Jaconé e Sampaio Corrêa, deverão se dirigir ao Centro Municipal de Educação Jurandir da Silva Mello, na Rua Ethevaldo Lima de Mendonça, nº 330, Basiléa. Os polos funcionarão, inclusive para prestação de informações, das 9h às 16h, com a data para a entrega do cartão levando em conta a primeira letra do nome do beneficiário, conforme a seguir:

19/12: A, O;

20/12: B, C, D, Z;

21/12: E, F, G;

22/12: H, I, J, K, Q, Y;

26/12: L, S;

27/12: M;

28/12: N, T, U, V, W, X;

29/12: P, R.

Para participar do programa Moeda Social Saquá, operacionalizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, é necessário residir na cidade há mais de cinco anos e estar inscrito no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico). Também é necessário estar matriculado no período noturno, em unidade escolar da rede pública de ensino, nos cursos de Educação de Jovens e Adultos (EJA) e nos cursos preparatórios para o Exame Nacional Para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). Pessoas cuja família esteja inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), ou que apresente os requisitos necessários para inscrição, também podem se cadastrar.