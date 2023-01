Saquarema ganha Secretaria para zelar pelos direitos e bem-estar dos animais - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema ganha Secretaria para zelar pelos direitos e bem-estar dos animaisDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 04/01/2023 15:46

Tomou posse nesta quarta-feira (4), na Prefeitura de Saquarema, a Secretária da recém-criada Secretaria Municipal dos Direitos dos Animais. A vereadora Adriana Maria da Conceição Pereira, conhecida como Adriana de Vander, assumiu a nova pasta com um grande desafio: promover o bem estar aos animais da cidade, além de criar e gerenciar políticas públicas voltadas aos pets do município.

fotogaleria

Conforme a Lei Complementar n° 86, de 15 de dezembro de 2022, a nova Secretaria terá como atribuição assegurar e proteger a vida e preservar o bem-estar dos animais, promovendo o estímulo à conscientização para a guarda responsável, bem como prevenir e combater os maus-tratos e toda forma de violência, atos de crueldade e negligência, eventualmente praticadas no âmbito do município de Saquarema.“Zelar pela qualidade de vida dos animais nos faz mais humanos. É, também, um exemplo às nossas crianças, além de prova de civilidade e reconhecimento pelo companheirismo, devoção e muitas vezes até pelo trabalho que os animais nos dedicam e realizam. Assim, criar uma Secretaria dos Direitos dos Animais também faz parte do nosso modo de educar e de mostrarmos a importância da valorização da vida em todas as suas formas”, comentou a Prefeita de Saquarema, Manoela Peres.Em seus quadros, a Secretaria Municipal dos Direitos dos Animais contará com um Assessor Especial de Gabinete, o Diretor de Clínica Veterinária, Coordenadores de Atenção aos Animais e Assessores de Procedimentos Administrativos."Junto com outras secretarias da Prefeitura, setores da sociedade e grupos de protetores dos animais, vamos trabalhar em prol do bem-estar animal. O município possui vários projetos que colocaremos em prática para dar mais qualidade de vida aos pets da nossa cidade", informou a Secretária Municipal dos Direitos dos Animais, Adriana de Vander."Agradeço a todos os envolvidos e, também, à Prefeita Manoela, pela criação desta importante secretaria. Que consigamos fazer um trabalho justo e eficaz em defesa de todos os animais de Saquarema", comemorou a Presidente da Associação de Protetores e Apoiadores da Causa Animal de Saquarema - APACAS, Andrea Soriano.Com a criação da nova Secretaria, a Clínica Veterinária Municipal, que funciona em Sampaio Corrêa, passará a ser administrada pela Secretaria dos Direitos dos Animais. Em 2022, a unidade realizou 7.234 atendimentos entre vacinação, castração, medicação, emergências, entre outros. Além da clínica, o projeto do novo Hospital Animal também será abarcado pela nova secretaria. O terreno onde será erguido o prédio já foi adquirido pela Prefeitura, no bairro Verde Vale, e a obra está entrando em fase de licitação.Na Região dos Lagos, Saquarema é o primeiro município a criar uma Secretaria para cuidar exclusivamente da causa animal. Outras cidades no estado também possuem secretarias ou subsecretarias voltadas para o tema, como os municípios de Macaé, Belford Roxo e a capital, Rio de Janeiro.