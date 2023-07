Programação do Teatro Municipal de Saquarema deste final de semana conta com show do Luis Terra e peça infantil - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 04/07/2023 15:05

A programação do Teatro Mário Lago, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, está completa para toda a família neste final de semana. No sábado (8), às 20h, o cantor e compositor Luis Terra comemora seus 10 anos de carreira com apresentação do show “Terra 10 anos”. Já no domingo (9), às 15h, o teatro recebe a exibição do espetáculo teatral “A Pequena Sereia – O mundo de Ariel”.