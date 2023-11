Evento inédito de skate no Brasil e na América Latina reuniu milhares de pessoas na Turfa Skatepark - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 06/11/2023 14:17

Saquarema - Mais dois brasileiros estão garantidos para o SLS Super Crown World Championship apresentado pela BB Seguros, que acontecerá no próximo mês, nos dias 2 e 3 de dezembro, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Os paulistas Isabelly Ávila e Gabryel Aguilar, ambos da Seleção Brasileira, venceram neste domingo (5), o SLS Select Series Saquarema 2023 e conquistaram uma vaga no Knockout Round, fase de grupos do SLS Super Crown. O evento inédito no Brasil e na América Latina reuniu milhares de pessoas na Turfa Skatepark, pista pública inaugurada pela Prefeitura de Saquarema neste semestre no bairro do Turfa.

Os vencedores



Aos 19 anos, a paulista de Itapetininga garantiu o primeiro lugar e está animada para voltar à Street League Skateboarding, no dia 02 de dezembro. A vitória foi definida na última manobra. “Muito feliz com a vitória no Select Series e mais ainda de poder voltar novamente ao Street League, porque já participei de três etapas da Liga. Isso foi muito gratificante. Gostei demais da pista, que oferece um bom nível técnico para quem já participa de campeonatos e a estrutura vai ajudar muito os jovens a evoluírem no skate em Saquarema”, comemora Isabelly Ávila, que fechou a disputa com 22,82 pontos.



Já no masculino, Gabryel Aguilar mostrou alto nível técnico nas manobras e se destacou também entre os seis finalistas. “Estou feliz demais com esse primeiro lugar. Esse foi o terceiro Select Series do qual participo e, dessa vez, aqui no Brasil, deu certo. Foi muito incrível, uma experiência sinistra! E agora vou continuar dando o meu melhor em cada campeonato, independentemente de ser o Super Crown ou não. Vou continuar buscando evoluir as minhas manobras, o meu dia a dia e vamos com tudo”, afirma o atleta de 23 anos, que ficou em 4º lugar este ano no Select Series Sidney (Austrália). Gabryel somou 30,53 pontos.



Show de organização



Os campeões receberam os troféus das mãos da Prefeita de Saquarema, Manoela Peres, e do Secretário de Esporte, Lazer e Turismo de Saquarema, Rafael Castro: “Este foi o primeiro evento da modalidade realizado em toda a América Latina. Saquarema deu um show de organização e hospitalidade. Recebemos os atletas e mostramos para todo o mundo que Saquarema é a cidade dos esportes”, comemorou a Prefeita Manoela Peres.



No total participaram 26 atletas, 20 homens e seis mulheres, convidados pela SLS e pela Confederação Brasileira de Skateboarding - CBSk. Além dos campeões Isabelly e Gabryel, participaram das finais Kemily Suiara (2ª colocada), Daniela Vitória (3ª colocada), Maria Lúcia Rocha, Ariadne Souza, Duda Oliveira, Sebastian Simonetto (2º colocado), Abner Pietro (3º colocado), João Alves (Xuxu), Bruno Melão e Jonathan Mendes (Mentex).



As baterias finais tinham duas voltas de 45 segundos e depois mais cinco tentativas de manobras únicas em qualquer lugar da pista. Quem errava zerava e os piores resultados podiam ser descartados. A pontuação final foi composta pelas quatro notas mais altas em ambas as seções com, no máximo, uma pontuação de linha sendo contada. As disputas foram acirradas e os critérios foram avaliados de acordo com a execução das manobras, criatividade, estilo e grau de dificuldade. Os homens disputaram a Bateria Eliminatória, divididos em três baterias, nas quais os seis melhores se classificaram para a final. Já as mulheres disputaram apenas a Bateria da Final, porque eram apenas seis participantes.



“Foi incrível e uma competição de alto nível. A cidade foi muito receptiva e ficou bem animada com um evento deste nível em Saquarema, tanto que lotamos a área disponível para público. Isabelly Ávila, que já competiu em etapas da SLS, e Gabryel Aguilar, que era um dos favoritos, estão de parabéns pela conquista. Disputaram com grandes nomes do skate nacional e internacional da nova geração”, ressaltou Pedro Dau de Mesquita, co-CEO e diretor comercial da 213 Sports.



Pista elogiada



A Capital Nacional do Surfe deu lugar, neste domingo, ao skate, modalidade olímpica que ganhou mais de 40 milhões de fãs nos últimos três anos no país. Não é à toa que o SLS Select Series Saquarema 2023 apresentado pela BB Seguros reuniu tantos admiradores e a comunidade da modalidade. A pista recém-inaugurada foi elogiada pelos competidores por ser versátil e com obstáculos que promoveram manobras com muito estilo e técnica.



“Estamos muito felizes com o resultado do primeiro capítulo dessa parceria com a SLS. Disputar o Super Crown é com certeza o sonho de grande parte dos skatistas. Poder abrir essa oportunidade para os skatistas brasileiros, em um evento homologado pela CBSk, nos alegra imensamente”, destacou Eduardo Musa, presidente da Confederação Brasileira de Skateboarding.



O SLS Select Series Saquarema 2023 apresentado pela BB Seguros teve patrocínio da Prefeitura de Saquarema e da BB Seguros, com realização e promoção da 213 Sports, homologação da CBSk e parceria de mídia oficial da Cemporcentoskate. As finais foram transmitidas ao vivo pelo SporTV2.